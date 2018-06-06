Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Burak Yılmaz için Mepidol Başakşehir devreye girdi. Beşiktaş'ın da transfer gündeminde olan 32 yaşındaki golcü için İstanbul ekibi, Bordo-Mavililere 2.5 milyon Euro + Kerim Frei'ı teklif etti. Fanatik'in haberine göre bu transferin sonlanması artık an meselesi...

BEŞİKTAŞ ZORA GİRDİ

Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda Beşiktaş ile söz kesmişti ancak Trabzonspor 3.5 milyon Euro'luk bonserviste ısrarcı olunca transfer zora girdi. İstanbul'a gelmek isteyen Burak ise teklife sıcak bakıyor.

İSTANBUL'A YERLEŞTİ BİLE!

Başakşehir'in transfer teklifini kabul ederse Arda Turan ile takım arkadaşı olacak Burak Yılmaz İstanbul'daki yeni evine taşındı bile. Golcü futbolcu Acarkent'teki yeni evinin fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak iç mimarlık şirketine teşekkür etmişti.

23 GOL ATMIŞTI!

Burak Yılmaz bu sezon Trabzonspor formasıyla 25 maçta 23 gol atarak gol Gomis'in arkasından gol krallığında sezonu ikinci sırada tamamlamıştı.