Burak Yılmaz'ın kaç gol attı kaç golü var? Trabzonspor'da Burak iddialı açıklamalar yaptı

Antalyaspor maçını 3-0 kazanan Trabzonspor’da yüzler gülerken, 2 golle yıldızlaşan Burak Yılmaz da kendine geldi. Sakatlık sürecinin ardından kısa sürede müthiş bir form yakalayan ve 13 gollü Bafetimbi Gomis’i yakalamak üzere olan Burak, krallık yarışı için iddialı mesajlar verdi.

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre 11 Süper Lig maçında 12 kez rakip ağları sallayan deneyimli forvet, “Kasımpaşa maçında büyük ihtimalle o koltuğa ben oturacağım. Daha önce de demiştim, yokluğumda beni geçmişlerdi, şimdi rakiplerimi yakaladım, Kasımpaşa maçında gollerimi atıp krallık koltuğunu geri alacağım. Çok iyi bir hava yakaladım. Her maçta gol atmak istiyorum. Trabzonspor’a katkı sağlamak bana büyük heyecan veriyor” dedi.

"TARAFTAR BENİM BAŞ TACIM"

Burak Yılmaz, ilk yarının bitimine 3 hafta kaldığını belirterek, “9 puan hedefliyoruz, 31 puanla ilk yarı kapatıp ikinci yarıya büyük hava ve moralle girmek istiyoruz. İkinci yarı çok farklı bir Trabzonspor olacağı kesin. Hem lig de hem de Ziraat Türkiye Kupası’nda iddiamız sürecek, Antalya maçında tribünlerin dolu olmadığını gördük bu tabii ki bizi üzüyor, Kasımpaşa maçı sonrası Bursa ile oynayacağız, 41 bin kişilik stadyumun dolmasını istiyorum. Gollerimi taraftarlarımızla paylaşmak istiyorum. Onlar benim baş tacım” diye konuştu.