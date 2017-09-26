Burak Yılmaz: "Kabul edilemez bir sonuç"

Habertürk Spor'un haberine göre; Bordo-Mavililer’de 5 maçta 7 gol atıp takımını sırtlayan Burak Yılmaz, Alanya maçında 3-0 öndeyken karşılaşmayı 4-3 kaybetmelerini içlerine sindiremediklerini belirtip, “Hepimiz çok üzgünüz. Hazmedilemez bir sonuç aldık. Bu şok yenilginin telafisi ancak ve ancak Beşiktaş’ı mağlup ederek düzeltilebilir” dedi. Camiaya özür borçlu olduklarını dile getiren 32 yaşındaki yıldız, “Biz iyi bir takım olduğumuza inanıyoruz. Nerelerde eksik yapıyoruz bunları hafta içerisinde çözüp gidereceğiz. Beşiktaş maçı bizim için artık daha fazla önem kazandı. Üst sıralarla puan fakı- nın da daha fazla açılmasına tahammül edemeyiz” şeklinde konuştu.

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