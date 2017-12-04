Burak Yılmaz: ''Patlama yapacağız''

Süper Lig’de son 4 maçını kaybetmeyen Trabzonspor, bugün 14. haftanın kapanış maçında Antalyaspor’u konuk edecek.

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik alıp 10 puan toplayan Bordo-Mavililer, Akdeniz ekibini de yenerek zirve hattına yaklaşmayı hedeflerken, maç öncesi iddialı ifadeler kullanan Burak Yılmaz, bugünkü karşılaşmada taraftarlara güzel bir gün yaşatmak istediklerini söyledi.

Deneyimli golcü, “Antalya maçında hem ben hem de takım olarak patlama yaşamak istiyoruz. Bir forvet gol attıkça moral bulur. Benim de şu an 10 golüm var. Bu rakamı daha da yukarı çıkaracağım. Yeterki takım arkadaşlarım ceza alanı içinde sık sık beni topla buluştursunlar. Hedefimiz ilk yarıyı ilk 3 içinde bitirmek. Sırasıyla Antalya, Kasımpaşa, Bursa ve Karabük’ü yenerek lige ağırlığımızı koyacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Trabzon’u özlenen günlerine yeniden kavuşturacağız” şeklinde konuştu.