15 Mayıs'ta sakatlığı nedeniyle Almanya'da fıtık ameliyatı olan ve geçen sürede takımdan ayrı kalan Trabzonspor'un forvet oyuncusu Burak Yılmaz, 56 gün sonra takıma geri döndü. Geçirdiği ameliyatın ardından takımdan ayrı olarak özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Burak, 2 ay sonra bugün Slovenya kampında takımla birlikte çalıştı. Antrenmanın ilk bölümünde topla birlikte çalışmalarda yer alan Burak, kondisyon antrenmanı sırasında ise özel program dahilinde çalışmalarına devam etti.
Bordo-mavililerde en son 2017-18 sezonunun 32'nci haftasında oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyen Burak Yılmaz, oynadığı 25 maçta 23 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Trabzonspor, bugün saat 11.30'da yaptığı antrenmanla Slovenya'daki kamp çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından kondisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmana izinli olan Onazi katılmadı, tedavileri devam eden Kamil Ahmet, Batuhan, Sosa ve Castillo ise salonda çalıştı.
KAMPIN EN SICAK GÜNÜ
Slovenya'nın Kranj kasabasında kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da futbolcular, bugün kentte etkili olan sıcak hava nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. 9 gündür Slovenya'da hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili futbolcular, kamp boyunca en çok bugün yapılan antrenmanda sıcaktan etkilenirken, teknik heyet futbolcuların su ihtiyaçlarını gidermeleri için sık sık su molası verdi.
MUHAMMET İLE IBANEZ DE BAŞLADI
Hafif sakatlıkları nedeniyle dünkü antrenmanda takımdan ayrı çalışan Luis Ibanez ile Muhammet Beşir de bugün takımla birlikte çalıştı. Ayrıca sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Castillo ile Sosa da uzun sürenin ardından bugün takımla birlikte antrenman sahasına çıkarken, gerçekleştirilen kısa toplantının ardından çalışmak üzere salona geçtiler.
ESTEBAN İLE RAMİL DE TAKIMA KATILDI
Trabzonspor'da izinsiz olarak takımın kampına geç katılan kaleci Esteban Alvarado'nun yanı sıra transfer görüşmeleri yapmak üzere izin alan ancak yaptığı görüşmelerden sonuç alamaması üzerine takımın kampına katılan Ramil Sheidaev de özel çalışmalarını tamamlamasının ardından bugün takımla çalıştı.
ABDÜLKADİR MİLLİ TAKIMA GİTTİ
Bu arada Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür de bu gece takımın kampından ayrılarak U21 Milli takımın kampına dahil oldu. Slovenya'da takımla birlikte kamp çalışmalarında yer alan Abdülkadir Ömür, dün hafif sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmıştı.
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