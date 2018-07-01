Karadeniz ekibinde Burak Yılmaz dün Trabzon’a gidip sağlık kontrolünden geçti. Gazete Habertürk'ün haberien göre, Burak burada kendisiyle fotoğraf çektiren bir taraftara “Kalıyorum” dedi. Ünal Karaman, Burak’la henüz yüz yüze görüşmediklerini belirtip “Burak bu kulübün bir parçası ve değeri. Kısa sürede görüşme yapacağız” ifadesini kullandı. Karaman ayrıca Aytaç Kara ve Ramil’e kulüp bulmaları için izin verdiğini açıkladı. Öte yandan Sosa ve Esteban henüz takıma katılmazken, Hugo Rodellega çalışmalara başladı.

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