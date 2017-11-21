Burak Yılmaz'dan gol krallığı için iddialı açıklama! Burak Yılmaz'ın kaç golü var

Süper Lig’de evindeki nefes kesen maçta Osmanlı’yı 4-3 yenen Trabzon’da yüzler gülüyor.

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre sakatlığı nedeniyle 3 haftadır forma giyemeyen ancak 4-3 kazanılan Osmanlı maçında muhteşem bir dönüş yapan ve 2 gol birden atan Burak Yılmaz, krallık yarışı için iddialı konuştu. Burak, krallık yarışında 12 gollü Gomis ve 11 golü bulunan Jahovic’in ardından 3. sırada yer alıyor.

Yıldız futbolcu, “İnanın gol atmayı çok özlemiştim. Sakatlıktan kurtuldum. Artık bundan sonra gollerime devam... Yokluğumda rakiplerin beni geçmişlerdi. Şimdi döndüm. Seri goller atmaya devam edeceğim. Her maçta gol atıp krallık yarışında her zamanki gibi iddialı olduğumu herkese göstereceğim. Burak demek gol demek ise Burak gereğini yapar” dedi.

''BİZİ YALNIZ BIRAKMAYIN''

Önceliğin Trabzon’un sürekli maç kazanıp eski günlerine dönmesi olduğunu dile getiren Kral, “Kötü günleri geride bırakmalıyız. 15 puan toplayıp ilk yarıyı en iyi yerde bitirmeliyiz. İkinci yarıda çok daha farklı bir Trabzon sahada olacaktır. Bunu da herkes görecek. Söz veriyoruz” ifadelerini kullandı