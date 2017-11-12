Burçin Meşe oğullarının kalbini bağışlayan aileye duygusal bir mektup yazdı!

Kalp yetmezliği hastası 19 yaşındaki Burçin Meşe, 28 kez kalbi durduktan, defalarca beyin kanaması geçirdikten ve 20 ay kalp destek cihazıyla yaşadıktan sonra kendisine ikinci yaşam şansını oğullarının kalbiyle veren aileye duygusal bir mektupla teşekkür etti.

AA'nın haberine göre; Zatürree nedeniyle 16 yaşında büyümeye başlayan kalbi 3 yıl önce yetersiz kalınca Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde takılan yapay kalp ile 20 ay geçiren Burçin Meşe'nin kalbi bu süre içinde 28 kez durdu ve yeniden çalıştırıldı.

Defalarca beyin kanaması geçiren ve geçici körlük yaşayan Meşe, tam yaşam umudunu kaybetmek üzereyken haziran ayında İstanbul'da bağışlanan genç bir kalbin nakli ile yaşama döndü.

Beyin ölümü gerçekleşen oğullarının kalbini bağışlayan aileye teşekkür etmek isteyen Meşe de İzmir İl Sağlık ve Milli Eğitim müdürlüklerinin "organ bağışı" etkinlikleri kapsamında açılacak sergide yer alması için duygularını anlatan bir mektup kaleme aldı.

Burçin Meşe, mektubunda yaşadığı süreci, ölümle yüz yüze kalması ve kalp nakli bekleyen diğer arkadaşlarının ölümüyle içine girdiği umutsuzluğu, "Umutsuzluğum kalbime de yansımıştı. İzmir'e geldiğimde çok mutsuzdum. Asla kalp nakli olacağıma inanmıyor, kendimi yapayalnız ve çok çaresiz hissediyordum" sözleriyle anlattı.

"Alican" adını verdiği yapay kalbini bir çanta içinde uzun süre taşıdığını kaleme alan Meşe, "Beyin damarlarımı iki defa pıhtı tıkadı. İlkinde sol tarafım kısa süreli felç oldu, diğerinde de kısa süreli kör oldum" dedi.

"BAYRAM SABAHI GÖZLERİMİ YENİ KALBİMLE AÇTIM"

Meşe, yeni hayatına 22 Haziran 2017'de beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan nakledilen kalbiyle başladığını, yapay kalbinden de kurtulduğunu yazarak, oğlunun organlarını bağışlayan aileye minnetini şöyle dile getirdi: "Ameliyat 7 saat sürdü. Bayram sabahı gözlerimi yeni kalbimle açtım. Tarif edilemez bir mutluluktu. Gerçekten kalp nakli olmuştum. Ailece çifte bayram yaşadık. Kısa sürede toparlandım, servise aldılar. İlk adımlarımı attığımda kendimi yeni doğmuş bir bebek gibi hissediyordum. Aklım hep kalbi bağışlayan ailedeydi. Onları çok aradım. Biz çifte bayram yaşarken onların bayramı zehir olmuştu. Onları tanımayı çok istiyorum. Onlar da benim ailem çünkü onların çocuklarının kalbiyle hayattayım. Bu kalple yeniden doğdum. Kalbi bağışlayan aileye, bana bu yolda destek olan aileme, arkadaşlarıma ve doktorlarıma minnettarım."

Resmi prosedür gereği organ bağışlayan ailenin isminin açıklanmadığını kaydeden Meşe, "ikinci ailem" dediği aileye ulaşma çabasının süreceğini söyledi.

BURÇİN MEŞE ORGAN NAKİL HEMŞİRESİ OLMAYI HEDEFLİYOR

Hayatını organ nakli konusunda farkındalık yaratmaya adadığını, herkesin kapısını çalıp organlarını bağışlamaya davet etmek istediğini anlatan Burçin Meşe, organ nakil hemşiresi olmayı hedeflediğini belirtti.

Organ nakli olduğu için "engelli" kategorisinde değerlendirildiğini vurgulayan Meşe, "Yapay kalpten kurtuldum, hemşire de oldum ama engel oranım çok yüksek olduğu için hiçbir özel kurum beni çalıştırmak istemiyor. İş başvurusu yapmaktan çok çekiniyorum, reddedilmek istemiyorum ama artık tek hayalim organ nakil hemşiresi olup başkalarını yaşatabilmek" dedi.

Kalp nakliyle yaşama dönen genç kızın annesi Nilüfer Meşe ise çok zor bir süreçten geçtiğini, her an kızını kaybetme korkusu yaşadığını belirterek, "Burçin'in sesini herkes duysun. Biz şimdi evimizdeyiz ama aklımız hastanede kalp bekleyenlerde kaldı. Birçoğu zaten hayatını kaybetti. O aileleri unutmayalım, o çocuklarımızı da yaşatalım" ifadelerini kullandı.

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