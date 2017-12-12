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Kamuoyunda oluşan 'eski haline dönmeye çalışıyor' algısından rahatsız olduğunu söyleyen Orhon; "Eski fotoğraflarınıza baktığınızda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: Eski halime dönmeye çalışmıyorum. 55 yaşındayım. Eskiden de 'Ne kadar güzelim' diye dolaşmıyordum, bugün de 'Ne kadar güzel görünüyorum' demiyorum. Ama keşke dans edebilsem. Sağlıklı olsam da yaşım itibariyle dans edemem. O yüzden bu yaşta önemli olan sağlıklı olmak.