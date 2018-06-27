Günümüzde biriyle arkadaş ya da dost olabilmek bile bir hayli zorken duygusal anlamda birine bağlanmak ya da aşkı bulmak pek çok kişi için hayal gibi geliyor. Herkes kendi beklentilerine göre "doğru" kişiyi aramaya koyuluyor.
Fakat beklentiler tutsa da birliktelik başladığında ilişkiler hiç hayallerdeki gibi gidemeyebiliyor. Ya da ilişkilerin birçoğuna şans verilmediği için ilk buluşmalarda başlamadan bitebiliyor. Bu anlamda astrolojiye kulak vermek, belki de anlaşamayacağınız erkek tiplerini bulmanızda yardımcı olabilir. Bu sayede yanlışlardan yola çıkıp doğru insanı bile bulabilirsiniz belki de. İşte burçlara göre kadınların birlikte olamayacağı erkek tipleri…
KOÇ KADINLARININ ANLAŞAMAYACAĞI ERKEK TİPLERİ
Yerinde duramayan, plan ve organizasyonlarla kafasını meşgul etmeye bayılan bir Koç kadınıysanız, hafta sonunu boş geçiren bir erkekle mutlu olamayabilirsiniz. Sizin için hafta sonlarının tek bir anlamı var, o da hafta içi yapamadığın aktiviteler yapmak!
Eğer siz yeni heyecanlar ararken sevgiliniz tüm hafta olduğu gibi evde oturmayı tercih ediyorsa bir şeyleri düşünmenin vakti gelmiş demektir. İlişkinin başlarında özel vakit geçirmek güzel gelse de Koç burçları uzun vadede tembel ve üşengeç insanlarla anlaşamazlar.
BOĞA KADINLARININ ANLAŞAMAYACAĞI ERKEK TİPLERİ
Boğalar da Koçların aksine bazı zamanlarda yalnız kalmayı, kabuğuna çekilmeyi ve evde vakit geçirmeyi sever. Bu nedenle hızlı yaşamdan vazgeçemeyen erkekler, Boğa'yı yorar. Düşünceli Boğa burçları, aynı inceliği ve paylaşımcılığı karşısından da bekler.
Eğer birlikte oldukları kişi herkesten çok kendini seviyorsa ve kendini beğeniyorsa o zaman bir şeyler doğru gitmiyor demektir. Kendisiyle, sevgilisinden daha çok ilgilenen erkekler Boğalara göre değildir. Boğa burçları sevildiğini ve önemsendiğini hissetmek ister.
İKİZLER KADINLARININ ANLAŞAMAYACAĞI ERKEK TİPLERİ
İkizler burcu kendisi gibi eğlenceli, enerjik ve iyi muhabbeti seven erkeklerden hoşlanır. Arkadaşlarıyla buluşmaya gittiğinde çift olarak güçlü ve baskın bir görüntü sergilemek isterler.
Bunun için İkizler burcu aşkı kütüphanelerde ya da sessiz yerlerde değil, canlı mekanlarda bulacaktır. İkizler kadınları oldukça dışa dönük olurlar ve kendi gibi birilerini buralarda bulması mümkün değildir. Birlikte olmaları gereken son erkek tipi asosyal olanlardır.
YENGEÇ KADINLARININ ANLAŞAMAYACAĞI ERKEK TİPLERİ
Evliliği düşünmese dahi düğününü tüm detaylarına kadar planlama potansiyeline sahip olan bir Yengeç burcunun birlikte olacağı kişi tutkulu ve ilişkisine bağlı olmalıdır.
"Issız Adam" tiplerinde takılan, bir mesaj atıp sonra ortadan kaybolan erkekler Yengeç kadınının umutlarının yerle bir olmasına neden olacaktır. Eğer Yengeçler böyle birinden hoşlanıyorsa yol yakınken uzaklaşıp sinir sağlığını korumalıdır.
ASLAN KADINLARININ ANLAŞAMAYACAĞI ERKEK TİPLERİ
İltifata, övgülere bayılan Aslan burçları ilgi odağı olmadığı ilişkiden uzaklaşır. Aslan kadını, tüm zamanını ayna karşısında kas çalışarak geçiren ve sevgilisi yanındayken sürekli en yakın arkadaşlarıyla mesajlaşan biriyle mutlu olamaz.
Aslan kadınları kendisiyle olmayı seven ve bunu gösteren birini ister. Bağımsızlığına düşkün olan bu burçlar, karşısındakinin her zaman sürprizlerle dolu olmasını tercih eder. Monoton ilişkilerden sıkılır. Yönetmekten hoşlansa da bir süre sonra bu yük kendisine ağır gelir.
BAŞAK KADINLARININ ANLAŞAMAYACAĞI ERKEK TİPLERİ
Mantıklarıyla hareket eden Başaklar ilişkiler konusunda oldukça zekidirler, her zaman en doğru kararları verirler. Ayakları yere basan Başaklar umutsuz romantik bir aşıkla birlikte olmaya katlanamaz.
Başak kadını kendi gibi pratik ve akıllı biriyle olmayı sever. Kararsız kaldığı zaman, kendisini cesaretlendiren birini ister. Her problemde, romantik sözlerle işin içinden sıyrılan biriyle değil...
TERAZİ KADINLARININ ANLAŞAMAYACAĞI ERKEK TİPLERİ
Teraziler için iletişim oldukça önemlidir. Kavga etmeyi hiç sevmez, yapıcıdır. Herhangi bir ortamda sorun çıktığında arayı bulan kişi mutlaka Terazi burçlarıdır. Patronluk taslanmasından ya da baskın olmaktan hoşlanmaz. Orta yolu daima bulur. Ayrıca Terazi kadını belirsizliklerden de nefret eder.
Terazi kadını duygularını açık ifade eder, karşısından da bunu bekler. Eğer birlikte oldukları kişi duygularını incitmekten aşırı derecede korkuyorsa ve fazlasıyla sessiz biriyse Terazi kadını için doğru kişi değildir.
AKREP KADINLARININ ANLAŞAMAYACAĞI ERKEK TİPLERİ
Akrepler güçlü sezgileri sayesinde adeta karşısındakinin düşüncelerini okur ve bu tahmin oyunundan çok hoşlanır. Gizemli erkekler Akrep'e çekici gelir. Ancak bir süre sonra bu gizem Akrep'i çileden çıkarabilir.
Bu nedenle birlikte oldukları kişi en başında olduğu gibi gizemini koruyorsa Akrep kadını için artık "doğru kişi" değildir.
YAY KADINLARININ ANLAŞAMAYACAĞI ERKEK TİPLERİ
Yayların vazgeçemedikleri tek şey tabii ki özgürlükleridir. Yeni bir ilişkide güvende ve sevildiklerini hissetmeleri çok önemlidir ancak kendilerini baskı altında hissettikleri en ufak bir eylemde de kaçıp gidebilirler.
Yaylar için bir diğer nokta da eğlenceli ve heyecanlı bir ilişki yaşamaktır. Hayatından sürekli dem vuran, olumsuz konuşan biri asla onları mutlu edemeyecektir.
OĞLAK KADINLARININ ANLAŞAMAYACAĞI ERKEK TİPLERİ
Hayatını sağlamlık üzerine kuran Oğlakların dengesiz bir ilişki isteyebileceğini tabii ki söyleyemeyiz. Her ne kadar birlikte olmaları gereken kişinin özgür ve düşünmeden hareket eden biri olması gerektiğini düşünseler de bu yanlıştır.
Oğlak kadınları gelecek planlarını düşünen ancak bu konuda abartılı davranışlar sergilemeyen bir partnerden hoşlanır. Tek derdi eğlenmek ve plansız yaşamak olan biri Oğlak kadını için oldukça yanlış bir seçim olacaktır.
KOVA KADINLARININ ANLAŞAMAYACAĞI ERKEK TİPLERİ
Kova burçları her zaman bardağın dolu tarafını görmek isterler. Sınırlarını her zaman zorlayan Kova, olumsuz düşünen biriyle mutlu olamaz, cesaretlendirilmek ister.
Aynı zamanda ilişkide bireysellikten yanadırlar. Her iki tarafın da birbirine bağımlı olmamasını, kendi fikirlerinin, hedeflerinin olmasını isterler. Hayatını, geleceğini umursamayan erkekler Kova kadınlarına göre değildir.
BALIK KADINLARININ ANLAŞAMAYACAĞI ERKEK TİPLERİ
Balık burçları her zaman arkadaşlarına ve yakınlarına yardım etmek, ihtiyaç duyduklarında yanında olmak isterler. Bu onlara adeta neşe verir.
Balık kadınlarının asla birlikte olmamaları gereken kişiler ise elbette ne yaptığını umursamayan, onu takdir etmeyen ve onun bu yardımsever tavrını kullanmak isteyen erkeklerdir. Balık kadınları zaman zaman ilişkide anne rolü üstlense de bu tavırdan kaçınmalıdır. Çünkü uzun vadede bu davranış onu yıpratır.
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