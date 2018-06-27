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Fakat beklentiler tutsa da birliktelik başladığında ilişkiler hiç hayallerdeki gibi gidemeyebiliyor. Ya da ilişkilerin birçoğuna şans verilmediği için ilk buluşmalarda başlamadan bitebiliyor. Bu anlamda astrolojiye kulak vermek, belki de anlaşamayacağınız erkek tiplerini bulmanızda yardımcı olabilir. Bu sayede yanlışlardan yola çıkıp doğru insanı bile bulabilirsiniz belki de. İşte burçlara göre kadınların birlikte olamayacağı erkek tipleri…