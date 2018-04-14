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Burçlar hakkında hemen hemen hepimiz az çok bir bilgiye sahibiz! Burçların en iyi yanlarını saatlerce konuşabiliriz, peki olumsuz özellikleri hakkında ne demeli? İşte burçların illallah dedirten en kötü özellikleri...

KOÇ BURCUNUN EN KÖTÜ ÖZELLİKLERİ

Ego tatminine en çok ihtiyaç duyan burç. En önde olacağım diye yapmayacağı yoktur. Aşkta, işte, güçte en bencil burçtur. Karşısındakini kırdığını da en anlamayan burç. Kolay kolay da beğenmez. Asla af dilemez.