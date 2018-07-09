2 | 35

KOÇ BURCUNU ETKİLEMENİN YOLLARI

Koçlar atletik ve çekicidir. En belirgin özelliği aceleci ve sabırsız olmasıdır. Amaçladığı şeylere ulaşmak ve başarılı olmak onun hayatındaki en önemli şeydir. Son derece hırslı, dinamik ve cazibeli olan Koç erkeğini elde etmek de onun ilgisini sürekli tutmak da çok zordur.