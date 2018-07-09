KOÇ BURCUNU ETKİLEMENİN YOLLARI
Koçlar atletik ve çekicidir. En belirgin özelliği aceleci ve sabırsız olmasıdır. Amaçladığı şeylere ulaşmak ve başarılı olmak onun hayatındaki en önemli şeydir. Son derece hırslı, dinamik ve cazibeli olan Koç erkeğini elde etmek de onun ilgisini sürekli tutmak da çok zordur.
Duygularından çok mantığıyla hareket eden Koç'tan romantik sevgi gösterileri beklememeli ve ona da böyle davranmamalısınız. Saldırgan kişilerden hiç hoşlanmaz ama küçük başkaldırılardan ve nazdan hoşlanır.
Onu elde etmek istiyorsanız her zaman merakını uyanık tutun. Tamamı okunmamış bir kitap gibi olun. Dinamik Koç'tan tam puan almak için sağlıklı, güçlü, dinamik ve doğal görünmeye de özen gösterin. Artık o sizindir!
BOĞA BURCUNU ETKİLEMENİN YOLLARI
Boğaların karşı cinste aradığı en önemli koşul güzellik, zevk sahibi olmak ve bakımdır. Maddi değerlere son derece önem verir. Tatlı sözler duyduğunda bir kedi gibi sokulmaktan hoşlanan Boğa, çok iyi ve sadık bir aşıktır.
En kötü özelliklerinden biri ise yatakta bile yiyebilecek kadar boğazına düşkün olmasıdır. Genellikle sakin ve iş hayatım kendi belirlediği kurallar çerçevesinde düzenli bir şekilde yürüten Boğalar kolay kolay sinirlenmez.
Ancak işine karışıldığı ve eleştirildiği anda burnundan soluyan korkunç yüzü ortaya çıkıverir. Silik kadınlar hiç ona göre değildir. Onun sizi elde etmek için çabalamasını beklemeyin. Çünkü o başkalarının peşinde koşmaktansa kendi peşinde koşanları gayet misafirperver bir şekilde evinde ağırlamayı tercih eder.
İKİZLER BURCUNU ETKİLEMENİN YOLLARI
Değişken, havai ve istikrarsız bir burç olan İkizler'i elde etmek çoğu zaman kolay gibi gözükebilir. Ancak saygısını ve ilgisini kazanmak çok zordur. Çünkü o entelektüel, aklını ve mantığını iyi kullanabilen kadınlardan hoşlanır.
Birine sahip olduğunu bilmek istemesine karşın onun üzerinde mutlak hakimiyet kurduğunu hissettiği anda ilgisini kaybeder. Ona kendinizden bahsederken hep sınırlı olun.
Yalnızlıktan nefret eden İkizler erkeğine gerektiğinde kardeş, dost, sevgili ve anne olmayı başarabilirseniz onu ele geçirebilirsiniz. Ancak şimdiden kendinizi onu başkalarıyla paylaşmaya ve kıskanmamaya alıştırın. Çünkü sadık olmayan İkizler aynı zamanda kıskançlığı da hiç bilmez.
YENGEÇ BURCUNU ETKİLEMENİN YOLLARIU
Tutucu ve kırılgan Yengeç burcuna ulaşmak istiyorsanız, önce onun annesinin kalbini fethetmeniz gerekiyor. Çünkü o gerçek bir ana kuzusudur. Ayrıca evine çok düşkündür ve bazen hastalık derecesinde titiz olabilir.
Pasif bir erkek olan Yengeç'e ürkütmeden yaklaşıp sevgi göstermelisiniz. Bir ilişkiye girdiğinizde ise son derece sadık ve dürüsttür. Bu yüzden onu kıskanmanıza hiç gerek yoktur.
Ancak son derece kırılgan olan Yengeç erkek ve kadınının size güvenmesi için onu dürüstlüğünüze inandırmanız gerekiyor.
ASLAN BURCUNU ETKİLEMENİN YOLLARI
Övgüden sonsuz zevk alan, gözü kara Aslan burçları cömertliğiyle tanınır. Her zaman maddi değerlere çok fazla önem verir. İkna kabiliyeti oldukça güçlüdür. Karşısındakini etkilemek için bütün hünerlerini sergileyecektir.
Ve en dikkatli olmanız gereken yönlerinden biri de rol kabiliyetidir. Her zaman sizi kandırmaya, elde etmeye çalışacaktır. Ona istediklerim veriyormuş gibi yapın.
Onu öpün, okşayın, olağanüstü sevgi gösterilerinde bulunun ama asla aşık olduğunuzu kabul etmeyin. Böylece o sürekli sizi elde etme cabası içinde olacaktır ki, bu da size değer vermesini sağlar. Daima gösterişli ve baş döndürücü olun, işte o zaman sizin için çıldıracaktır.
BAŞAK BURCUNU ETKİLEMENİN YOLLARI
İşte duygusallıktan uzak, aşktan korkan bir burç! Başak'lar oldukça pasif, başka insanlarla kendisini paylaşmaktan korkan, gösterişsiz ve naif erkeklerdir. Bir Başak'ın sizden hoşlanıp hoşlanmadığım hakaretlerinden ve yersiz eleştirilerinden anlayabilirsiniz.
Aşkı, okyanusun ortasında. fırtınaya yakalanmak kadar ürkütücü bulan bu burçtakiler romantizmden de son derece uzaktırlar. İlginçtir ama onu pahalı hediyelerle etkileyebilirsiniz.
Bir Başakla beraberken fazla masraf çıkartmaz, temiz, şık ve düzenli biri olabilirseniz ilgisini ve sevgisini kazanabilirsiniz. Eğer onun bitmek bilmeyen hastalıklarına ve somurtkanlığına dayanabilirseniz, sevgi göstereceği günlerin hayali ile yaşayabilirsiniz.
TERAZİ BURCUNU ETKİLEMENİN YOLLARI
Burçlar kuşağının en şaşırtıcı, kurnaz erkek ve kadınıyla beraber olmaya adaysanız şimdiden pasif bir rol üstlenmeyi kabul etmeniz gerekiyor. Son derece kibar, zarif, şık ve büyülü bir havası olana Terazi, övünmekten ve mağrur gözükmekten zevk duyar.
Görgü kurallarım iyi biliyor ve uyguluyorsanız, fizik güzelliğiniz onun için önemini yitirir. Sadakatinizden, aşkınızdan emin olduğu sürece sizinle olmak isteyecektir. Onu elde edebilmek için zarif, sessiz ve güzel olmalısınız.
Terazi erkek ve kadınları güçlü, saldırgan, baskın karakterli kişilerden hoşlanmazlar. Az konuşan, hareketleri ve sözleriyle onu onaylayan birileriyle beraber olmayı tercih ederler.
AKREP BURCUNU ETKİLEMENİN YOLLARI
Oldukça enerjik olan Akrep erkeği her yönüyle son derece güçlüdür. Saldırgan, sadist, umursamaz ve düşüncesiz olabilir. Bazen hiç konuşmaz ama bazen de tam tersi sevecen bir aşık olur.
Seksüel performansı her zaman dorukta olan Akrep burcunu elde etmek istiyorsanız bakımlı, şehvetli ve sadık bir olmanız gerekiyor. Son derece kıskanç olduğu için onunla birlikte olmak zordur. Yaratıcılığınızı, anlayışlı yapınızı ön plana çıkartarak onun ilgisini çekebilirsiniz.
YAY BURCUNU ETKİLEMENİN YOLLARI
İleri görüşlü, açık fikirli, esprili ve candan bir yapışı olan Yay burçları size çok fazla ilgi gösterdiği bir anda ortadan yok olabilir. Çünkü özgüriüğüne son derece düşkündür.
Eğer onu elde etmek istiyorsaniz sakın ciddi bir amaçla yaklaştığınız hissini uyandırmayın ve sorgular, hesap sorar tarzda konuşmayın. Onu kızdırırsınız.
Onunla önce arkadaş olun, sorunlarınızı, zevklerinizi paylaşın. En önemlisi göz alıcı, görkemli, canlı ve hareketli olmanız gerektiğim unutmayın. Özgürlüğünü kesinlikle kısıtlamayacağınızdan emin olmasını da sağlayın. Bütün bunları yapabilirseniz bu neşeli erkekle beraber olma şansım yakalayabilirsiniz.
OĞLAK BURCUNU ETKİLEMENİN YOLLARI
Tıpkı simgesi gibi inatçı, sürekli plan yapan, vicdani sorumluluğu son derece güçlü bir erkek veya kadındır. Parasını çok sever, harcama yaparken bütün dikkatini bu konu üzerinde yoğunlaştırır. Uzun uzun konuşmaktan, nutuk çekmekten hoşlanır.
Eğer bir Oğlak burcunu elde etmek istiyorsanız öncelikle onu hayranlıkla dinlemeye ve sabah gözünü açar açmaz para konuşmaya alışmanız gerekiyor.
Bir Oğlak için karşı cinsteki en önemli özellik, tutumlu ve ekonomik olmasıdır. Sorumluluktan korkan bu erkeğin en büyük kabusu evliliktir. Tutucu, sevecen, hanım hanımcık ve çok düzenli olursanız onun ilgisini çekersiniz.
KOVA BURCUNU ETKİLEMENİN YOLLARI
Aklın ve ukalalığın bütünleştiği bir kişi ve etkileyici bir aşıktır. Ancak bir Kova burçlarından hoşlanmıyorsanız çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü özgürlüğüne oldukça düşkündür ve sürekli yer değiştirmek ister. Aklını kullanarak elde edeceği her şeyden haz duyar.
BALIK BURCUNU ETKİLEMENİN YOLLARI
Cömert bir aşık, her an romantizmin doruklarında yaşayan bir hayalperest. Eğer doludizgin bir aşk yaşamak istiyorsanız onu elde etmek için uğraşmanıza değer.
Bu yüzden onu elde edebilmek için öncelikle duygulanızı gizlemeyi öğrenmelisiniz. Onun sizi araştırmasını, merak etmesini sağlamanız gerekiyor. Ancak sizi çözemezse uzaklaşmaya başlar, buna dikkat edin. Yalandan nefret eden Balıkların bir diğer özelliği de abartılı bir şekilde kendini beğenmesidir. Bir kişiye bağımlı olması zordur.
Son derece duyarlı bir burç olan Balık, bütün bu güzel özelliklerinin yanı sıra tutkuları ve ihtirasları nedeniyle çekilmez bir insan olabilir.
Onu elde etmek istiyorsanız durmadan ilgi ve sevgi göstermeli, sık sık sevdiğinizi söylemeli, aşkı için teşekkür etmelisiniz, iniş çıkışlarına anlayış göstermelisiniz. Çünkü romantik ve çift karakterli balıklar çok kaygandır, elinizden kayıp gidiverirler...
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