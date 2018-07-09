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Burçların gizli zaafları ve burçları etkilemenin yolları!

09.07.2018 - 08:32 | Güncelleme:

Beğendiğiniz, hoşlandığınız birini etkilemek aslında sandığınız kadar zor değil. Sevdiği ve sevmediği şeyler hakkında biraz bilgi sahibi olursanız karşınızdaki kişiyle bir uyum yakalamak çok daha kolay olacaktır. Birini etkilemenin yolu, burcunun şifrelerinde gizli olabilir. İşte burçların gizli zaafları ve burçları etkilemenin yolları!

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    KOÇ BURCUNU ETKİLEMENİN YOLLARI

    Koçlar atletik ve çekicidir. En belirgin özelliği aceleci ve sabırsız olmasıdır. Amaçladığı şeylere ulaşmak ve başarılı olmak onun hayatındaki en önemli şeydir. Son derece hırslı, dinamik ve cazibeli olan Koç erkeğini elde etmek de onun ilgisini sürekli tutmak da çok zordur.

  • 3 Burçların gizli zaafları ve burçları etkilemenin yolları! Büyütmek İçin tıklayın.
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    Duygularından çok mantığıyla hareket eden Koç'tan romantik sevgi gösterileri beklememeli ve ona da böyle davranmamalısınız. Saldırgan kişilerden hiç hoşlanmaz ama küçük başkaldırılardan ve nazdan hoşlanır.

  • 4 Burçların gizli zaafları ve burçları etkilemenin yolları! Büyütmek İçin tıklayın.
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    Onu elde etmek istiyorsanız her zaman merakını uyanık tutun. Tamamı okunmamış bir kitap gibi olun. Dinamik Koç'tan tam puan almak için sağlıklı, güçlü, dinamik ve doğal görünmeye de özen gösterin. Artık o sizindir!

  • 5 Burçların gizli zaafları ve burçları etkilemenin yolları! Büyütmek İçin tıklayın.
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    BOĞA BURCUNU ETKİLEMENİN YOLLARI

     

    Boğaların karşı cinste aradığı en önemli koşul güzellik, zevk sahibi olmak ve bakımdır. Maddi değerlere son derece önem verir. Tatlı sözler duyduğunda bir kedi gibi sokulmaktan hoşlanan Boğa, çok iyi ve sadık bir aşıktır.

  • 6 Burçların gizli zaafları ve burçları etkilemenin yolları! Büyütmek İçin tıklayın.
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    En kötü özelliklerinden biri ise yatakta bile yiyebilecek kadar boğazına düşkün olmasıdır. Genellikle sakin ve iş hayatım kendi belirlediği kurallar çerçevesinde düzenli bir şekilde yürüten Boğalar kolay kolay sinirlenmez.

  • 7 Burçların gizli zaafları ve burçları etkilemenin yolları! Büyütmek İçin tıklayın.
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    Ancak işine karışıldığı ve eleştirildiği anda burnundan soluyan korkunç yüzü ortaya çıkıverir. Silik kadınlar hiç ona göre değildir. Onun sizi elde etmek için çabalamasını beklemeyin. Çünkü o başkalarının peşinde koşmaktansa kendi peşinde koşanları gayet misafirperver bir şekilde evinde ağırlamayı tercih eder.

  • 8 Burçların gizli zaafları ve burçları etkilemenin yolları! Büyütmek İçin tıklayın.
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    İKİZLER BURCUNU ETKİLEMENİN YOLLARI

    Değişken, havai ve istikrarsız bir burç olan İkizler'i elde etmek çoğu zaman kolay gibi gözükebilir. Ancak saygısını ve ilgisini kazanmak çok zordur. Çünkü o entelektüel, aklını ve mantığını iyi kullanabilen kadınlardan hoşlanır.

  • 9 Burçların gizli zaafları ve burçları etkilemenin yolları! Büyütmek İçin tıklayın.
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    Birine sahip olduğunu bilmek istemesine karşın onun üzerinde mutlak hakimiyet kurduğunu hissettiği anda ilgisini kaybeder. Ona kendinizden bahsederken hep sınırlı olun. 

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    Yalnızlıktan nefret eden İkizler erkeğine gerektiğinde kardeş, dost, sevgili ve anne olmayı başarabilirseniz onu ele geçirebilirsiniz. Ancak şimdiden kendinizi onu başkalarıyla paylaşmaya ve kıskanmamaya alıştırın. Çünkü sadık olmayan İkizler aynı zamanda kıskançlığı da hiç bilmez.

  • 11 Burçların gizli zaafları ve burçları etkilemenin yolları! Büyütmek İçin tıklayın.
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    YENGEÇ BURCUNU ETKİLEMENİN YOLLARIU

    Tutucu ve kırılgan Yengeç burcuna ulaşmak istiyorsanız, önce onun annesinin kalbini fethetmeniz gerekiyor. Çünkü o gerçek bir ana kuzusudur. Ayrıca evine çok düşkündür ve bazen hastalık derecesinde titiz olabilir.

  • 12 Burçların gizli zaafları ve burçları etkilemenin yolları! Büyütmek İçin tıklayın.
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    Pasif bir erkek olan Yengeç'e ürkütmeden yaklaşıp sevgi göstermelisiniz. Bir ilişkiye girdiğinizde ise son derece sadık ve dürüsttür. Bu yüzden onu kıskanmanıza hiç gerek yoktur.

  • 13 Burçların gizli zaafları ve burçları etkilemenin yolları! Büyütmek İçin tıklayın.
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    Ancak son derece kırılgan olan Yengeç erkek ve kadınının size güvenmesi için onu dürüstlüğünüze inandırmanız gerekiyor. 

  • 14 Burçların gizli zaafları ve burçları etkilemenin yolları! Büyütmek İçin tıklayın.
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    ASLAN BURCUNU ETKİLEMENİN YOLLARI

    Övgüden sonsuz zevk alan, gözü kara Aslan burçları cömertliğiyle tanınır. Her zaman maddi değerlere çok fazla önem verir. İkna kabiliyeti oldukça güçlüdür. Karşısındakini etkilemek için bütün hünerlerini sergileyecektir.

  • 15 Burçların gizli zaafları ve burçları etkilemenin yolları! Büyütmek İçin tıklayın.
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    Ve en dikkatli olmanız gereken yönlerinden biri de rol kabiliyetidir. Her zaman sizi kandırmaya, elde etmeye çalışacaktır. Ona istediklerim veriyormuş gibi yapın.

  • 16 Burçların gizli zaafları ve burçları etkilemenin yolları! Büyütmek İçin tıklayın.
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    Onu öpün, okşayın, olağanüstü sevgi gösterilerinde bulunun ama asla aşık olduğunuzu kabul etmeyin. Böylece o sürekli sizi elde etme cabası içinde olacaktır ki, bu da size değer vermesini sağlar. Daima gösterişli ve baş döndürücü olun, işte o zaman sizin için çıldıracaktır.

     

  • 17 Burçların gizli zaafları ve burçları etkilemenin yolları! Büyütmek İçin tıklayın.
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    BAŞAK BURCUNU ETKİLEMENİN YOLLARI

    İşte duygusallıktan uzak, aşktan korkan bir burç! Başak'lar oldukça pasif, başka insanlarla kendisini paylaşmaktan korkan, gösterişsiz ve naif erkeklerdir. Bir Başak'ın sizden hoşlanıp hoşlanmadığım hakaretlerinden ve yersiz eleştirilerinden anlayabilirsiniz.

  • 18 Burçların gizli zaafları ve burçları etkilemenin yolları! Büyütmek İçin tıklayın.
    18 | 35

    Aşkı, okyanusun ortasında. fırtınaya yakalanmak kadar ürkütücü bulan bu burçtakiler romantizmden de son derece uzaktırlar. İlginçtir ama onu pahalı hediyelerle etkileyebilirsiniz.

  • 19 Burçların gizli zaafları ve burçları etkilemenin yolları! Büyütmek İçin tıklayın.
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    Bir Başakla beraberken fazla masraf çıkartmaz, temiz, şık ve düzenli biri olabilirseniz ilgisini ve sevgisini kazanabilirsiniz. Eğer onun bitmek bilmeyen hastalıklarına ve somurtkanlığına dayanabilirseniz, sevgi göstereceği günlerin hayali ile yaşayabilirsiniz.

  • 20 Burçların gizli zaafları ve burçları etkilemenin yolları! Büyütmek İçin tıklayın.
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    TERAZİ BURCUNU ETKİLEMENİN YOLLARI

    Burçlar kuşağının en şaşırtıcı, kurnaz erkek ve kadınıyla beraber olmaya adaysanız şimdiden pasif bir rol üstlenmeyi kabul etmeniz gerekiyor. Son derece kibar, zarif, şık ve büyülü bir havası olana Terazi, övünmekten ve mağrur gözükmekten zevk duyar.

  • 21 Burçların gizli zaafları ve burçları etkilemenin yolları! Büyütmek İçin tıklayın.
    21 | 35

    Görgü kurallarım iyi biliyor ve uyguluyorsanız, fizik güzelliğiniz onun için önemini yitirir. Sadakatinizden, aşkınızdan emin olduğu sürece sizinle olmak isteyecektir. Onu elde edebilmek için zarif, sessiz ve güzel olmalısınız.

  • 22 Burçların gizli zaafları ve burçları etkilemenin yolları! Büyütmek İçin tıklayın.
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    Terazi erkek ve kadınları güçlü, saldırgan, baskın karakterli kişilerden hoşlanmazlar. Az konuşan, hareketleri ve sözleriyle onu onaylayan birileriyle beraber olmayı tercih ederler.

  • 23 Burçların gizli zaafları ve burçları etkilemenin yolları! Büyütmek İçin tıklayın.
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    AKREP BURCUNU ETKİLEMENİN YOLLARI

    Oldukça enerjik olan Akrep erkeği her yönüyle son derece güçlüdür. Saldırgan, sadist, umursamaz ve düşüncesiz olabilir. Bazen hiç konuşmaz ama bazen de tam tersi sevecen bir aşık olur.

  • 24 Burçların gizli zaafları ve burçları etkilemenin yolları! Büyütmek İçin tıklayın.
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    Seksüel performansı her zaman dorukta olan Akrep burcunu elde etmek istiyorsanız bakımlı, şehvetli ve sadık bir olmanız gerekiyor. Son derece kıskanç olduğu için onunla birlikte olmak zordur. Yaratıcılığınızı, anlayışlı yapınızı ön plana çıkartarak onun ilgisini çekebilirsiniz.

  • 25 Burçların gizli zaafları ve burçları etkilemenin yolları! Büyütmek İçin tıklayın.
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    YAY BURCUNU ETKİLEMENİN YOLLARI

    İleri görüşlü, açık fikirli, esprili ve candan bir yapışı olan Yay burçları size çok fazla ilgi gösterdiği bir anda ortadan yok olabilir. Çünkü özgüriüğüne son derece düşkündür. 

  • 26 Burçların gizli zaafları ve burçları etkilemenin yolları! Büyütmek İçin tıklayın.
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    Eğer onu elde etmek istiyorsaniz sakın ciddi bir amaçla yaklaştığınız hissini uyandırmayın ve sorgular, hesap sorar tarzda konuşmayın. Onu kızdırırsınız.

  • 27 Burçların gizli zaafları ve burçları etkilemenin yolları! Büyütmek İçin tıklayın.
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    Onunla önce arkadaş olun, sorunlarınızı, zevklerinizi paylaşın. En önemlisi göz alıcı, görkemli, canlı ve hareketli olmanız gerektiğim unutmayın. Özgürlüğünü kesinlikle kısıtlamayacağınızdan emin olmasını da sağlayın. Bütün bunları yapabilirseniz bu neşeli erkekle beraber olma şansım yakalayabilirsiniz.

  • 28 Burçların gizli zaafları ve burçları etkilemenin yolları! Büyütmek İçin tıklayın.
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    OĞLAK BURCUNU ETKİLEMENİN YOLLARI

    Tıpkı simgesi gibi inatçı, sürekli plan yapan, vicdani sorumluluğu son derece güçlü bir erkek veya kadındır. Parasını çok sever, harcama yaparken bütün dikkatini bu konu üzerinde yoğunlaştırır. Uzun uzun konuşmaktan, nutuk çekmekten hoşlanır.

  • 29 Burçların gizli zaafları ve burçları etkilemenin yolları! Büyütmek İçin tıklayın.
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    Eğer bir Oğlak burcunu elde etmek istiyorsanız öncelikle onu hayranlıkla dinlemeye ve sabah gözünü açar açmaz para konuşmaya alışmanız gerekiyor. 

  • 30 Burçların gizli zaafları ve burçları etkilemenin yolları! Büyütmek İçin tıklayın.
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    Bir Oğlak için karşı cinsteki en önemli özellik, tutumlu ve ekonomik olmasıdır. Sorumluluktan korkan bu erkeğin en büyük kabusu evliliktir. Tutucu, sevecen, hanım hanımcık ve çok düzenli olursanız onun ilgisini çekersiniz.

  • 31 Burçların gizli zaafları ve burçları etkilemenin yolları! Büyütmek İçin tıklayın.
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    KOVA BURCUNU ETKİLEMENİN YOLLARI

    Aklın ve ukalalığın bütünleştiği bir kişi ve etkileyici bir aşıktır. Ancak bir Kova burçlarından hoşlanmıyorsanız çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü özgürlüğüne oldukça düşkündür ve sürekli yer değiştirmek ister. Aklını kullanarak elde edeceği her şeyden haz duyar.

  • 32 Burçların gizli zaafları ve burçları etkilemenin yolları! Büyütmek İçin tıklayın.
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    BALIK BURCUNU ETKİLEMENİN YOLLARI

    Cömert bir aşık, her an romantizmin doruklarında yaşayan bir hayalperest. Eğer doludizgin bir aşk yaşamak istiyorsanız onu elde etmek için uğraşmanıza değer.

  • 33 Burçların gizli zaafları ve burçları etkilemenin yolları! Büyütmek İçin tıklayın.
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    Bu yüzden onu elde edebilmek için öncelikle duygulanızı gizlemeyi öğrenmelisiniz. Onun sizi araştırmasını, merak etmesini sağlamanız gerekiyor. Ancak sizi çözemezse uzaklaşmaya başlar, buna dikkat edin. Yalandan nefret eden Balıkların bir diğer özelliği de abartılı bir şekilde kendini beğenmesidir. Bir kişiye bağımlı olması zordur.

  • 34 Burçların gizli zaafları ve burçları etkilemenin yolları! Büyütmek İçin tıklayın.
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    Son derece duyarlı bir burç olan Balık, bütün bu güzel özelliklerinin yanı sıra tutkuları ve ihtirasları nedeniyle çekilmez bir insan olabilir.

  • 35 Burçların gizli zaafları ve burçları etkilemenin yolları! Büyütmek İçin tıklayın.
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    Onu elde etmek istiyorsanız durmadan ilgi ve sevgi göstermeli, sık sık sevdiğinizi söylemeli, aşkı için teşekkür etmelisiniz, iniş çıkışlarına anlayış göstermelisiniz. Çünkü romantik ve çift karakterli balıklar çok kaygandır, elinizden kayıp gidiverirler... 

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