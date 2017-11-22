Burcu Binici: Aldatmak hırsızlıktır

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İHANETİ TATTIM

Burcu Binici dedikodulara ateş püskürdü. “Benim için aldatmak, hırsızlıktır. İhaneti tatmış biri olarak, kimseye bu acıyı yaşatmam. Hayatımda kimse yok. Lütfen ilişkilerine beni dahil etmesinler” dedi.