Sözcü'den Mustafa Kızgınyürek'in haberine göre, kendisini çeken gazetecilere selam veren Binici, muhabirlerle ayaküstü röportaj yaptı. Bankasını değiştirmeye çıktığını söyleyen Burcu Binici, yeni dizisi hakkında, “Her şey çok güzel gidiyor” dedi.

Sempatik oyuncu, geçtiğimiz günlerde başından geçen ilginç bir olayı da şöyle anlattı;



“Havaalanında pasaporttan geçerken birden polisler bana selam durdular. Bir anda ne yapacağımı şaşırdım. Bana 'sakın şehit olma' dediler. O sözü duyunca çok duygulandım.”