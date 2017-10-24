Burcu Binici ve erkek arkadaşının gazetecilerle diyalogları güldürdü

Oyuncu Burcu Binici, erkek arkadaşıyla Harbiye’de eğlence çıkışı yakalandı. Flaşlar patlayınca panikleyen ikilinin birbirleriyle ve gazetecilerle diyalogları güldürdü.

HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre "Ortada bir şey yok. Biz arkadaşız." diyen Burcu Binici, erkek arkadaşına "Hakan niye ısrar ediyorsun?" diye yakındı. Erkek arkadaşı ise gazetecilere, "Güzel bir başlangıcı engelliyorsunuz. Abi o fotoğrafları silmelisiniz. Her şeye engel olacaksınız." dedi.

Hem yürüyüp hem de ilginç diyaloglara imza atan ikili, yoldan çevirdikleri taksiyle gözden kayboldu.

Burcu Binici, kendisini aldatan sevgilisini sosyal medyada ifşa etmesiyle uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.

Burcu Binici