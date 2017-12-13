Cadde’nin haberine göre, Alışveriş merkezinde yalnız başına mağazaları dolaşan Burcu Biricik, görüntülendiğini fark edince, "Bugün çekmeyin lütfen" diye muhabirlerden ricada bulundu.



Çağatay Ulusoy'la rol alacağı diziden neden vazgeçtiği soruları üzerine Biricik, "Çok acelem var. Lütfen sonra konuşalım" derken, koşarak AVM’den ayrıldı.

çağatay ulusoy

Burcu Biricik