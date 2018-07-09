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Yeni imajını Instagramda paylaşan ve 2 bine yakın yorum alan Biricik’e takipçileri “Olduğundan büyük gibi durmuşsun”, “Emel Sayın ve Marilyn Monroe gibisin”, “Bu fotoğrafla tam Emel Sayın olmuşsun”, “Bir an Emel Sayın sandım”, “Bu saç seni 10 yaş büyük göstermiş” ve “Güzel ama çok sarı olmuş” tarzında yorum yaptı.