Burcu Biricik, 8. Gün dizisiyle ekranlara dönüyor. Hayat dolu enerjik bir karakteri canlandıracak olan Burcu Biricik'in hayat hikayesi merak ediliyor. Burcu Biricik kimdir? Burcu Biricik'in canlandırdığı Bahar Yüksel kimdir? İşte Burcu Biricik ve Bahar Yüksel karakterinin merak edilenleri...
BURCU BİRİCİK KİMDİR?
Burcu Biricik 4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Aynı zamanda Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. Antalya'da düzenlenen 2006 güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçildi. Lise yıllarında Tiyatro festivaline katıldı. Burada ödül aldıktan sonra profesyonel olarak oyuncu olmaya karar verdi.
Oyunculuk kariyerine Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda stajyer kadroda yer alarak başladı. Televizyon kariyerine 2017'de Show TV'de yayınlanan 'Maçolar' adlı dizide rol alarak başladı. Toprağın Günlüğü adlı kısa film çekti. 2011'de 'Artiz Mektebi' adlı oyunculuk yarışmasına katılarak birinciliği Alican Aytekin ile paylaştı.
2011 sezonunda yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol aldı. 2012 yılında Ustura Kemal'de oynadı. Aynı yıl Show TV'de yayınlanan Düşman Kardeşler dizisinde 'Derya' karakterine hayat verdi. 2013 yılında 'Beni Böyle Sev' adlı dizide Seda karakterini oynadı. 2014 yılında yayınlanan Şeref Meselesi adlı dizide canlandırdığı Kübra karakteriyle daha da tanındı. Bu diziden sonra Hayat Şarkısı adlı dizide Hülya karakterine hayat verdi. 2016 yılında Emre Yetkin ile evlenen Hülya Biricik, 8. Gün adlı dizide Bahar Yüksel karakterini canlandırıyor.
BAHAR YÜKSEL KARAKTERİ KİMDİR?
Onun dünyaya gelişi annesinin baharı olmuş, adı bu yüzden Bahar... Adı gibi hayat dolu, enerjik, uçarıdır Bahar. Mutsuzluk ve dram onun kitabında yoktur. Bulunduğu her yerde neşe ve ilham kaynağı olur. Hesapsız, dümdüz bir kızdır. Annesi sayesinde zenginlik içinde, rahat ve huzurlu bir hayatı olmuştur Bahar'ın. Baba sevgisi nedir bilmemiştir hiç. Ama baba yokluğunu da bir gün bile hissettirmemiştir annesi. Onu dış dünyanın kötülüklerinden uzak tutacak ve en önemlisi onu çok sevecek bir eş bulmuş, Ahmet'le evlenmiştir. Derken bir gün, hayatı alt üst olur ve bilmediği korkularla yüzleşmek zorunda kalır Bahar. Sevdikleri için her şeyi cesurca göze alacaktır bundan sonra. Hayatta kalmak için içindeki karanlık tarafla yüzleşmek,elini biraz kirletmek zorundadır artık.
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