Burcu Erden’in ilk kişisel sergisi “Yarının Külleri”

Burcu Erden, son dönem heykellerinde izleyici ile heykel arasında kurulacak ilişkiden hareketle, ölçeğin ve pozisyonun bu ilişkideki belirleyiciliğini sorgular. Sanatçı,çamur malzemeyle biçimlendirdiği figürleri, kompozit ile üretir. Bir taraftan modlaj izleriyle postürlerin rahatsız ve kırılgan hâllerini bütün incelikleriyle ortaya çıkarırken, diğer taraftan mukavemeti yüksek bir malzemeyle dönüştürüldüğünde, bu rahatsız pozun kalıcılığını sağlar. Yüzeydeki dinamik modlaj, ışık ve gölge hareketleri ve açılardaki gerilim, bu donukluğa tezat bir canlılık taşır. Sanatçı,üretime dair tüm izleri açığa çıkarırken izleyiciye zihinsel ve fiziksel olarak figürün heykele dönüşme sürecini hatırlatmayı sürdürür.

“Yarının Külleri” sergisinde yer alan figürler, farklı mekânlarda ve durumlarda bir doğal afete maruz kalmış gibi yakalandıkları hâlde donmuş etkisi taşır. Heykel yüzeyleri, modlaj özelliklerindeki yakınlık ve grinin tonlarıyla bu ortak kaderde birleşirler. Sergi, iki temel aksta şekillenir: figürlerin olduğundan büyük bir boyutta yeniden ölçeklendirmesi ve anatomik ölçülerin geçerliliğini yitirdiği bir pozisyonla sabitlenmesi. Pozisyonlarıyla ve ölçekleriyle adeta bir leke hâlini alan ve kütleselliği ile ön plana çıkan bu figürler, tanımlı imgelerini geriye iterler ve bedene ait parçaları hatırlatmaktan uzaklaşırlar.

Erden’in heykelleri, rahatsız, uygunsuz hatta tuhaf bir biçimdeyken dondurulmuş; sürdüremeyecekleri bir biçime hapsedilmiş gibidir. Her ne kadar fiziksel olarak pozisyonun içine sıkışmış gibi görünse de bu kütle, bir ruh durumunu da imler. Bu yaklaşımıyla sanatçı, izleyiciyi bu imgelere tekrar bakmaya ve taşıdıkları çağrışımlarla birlikte içinde bulundukları zaman ve mekânı sorgulamaya davet eder.





Açılışı 9 Mayıs Çarşamba Saat 17.30’da yapılacak sergi, 20 Mayıs tarihine kadar Pazartesi hariç her gün 10.00 – 19.00 saatleri arasında gezilebilir.