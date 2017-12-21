Kazandıklarını gayrimenkule yatıran Burcu Esmersoy’un Nişantaşı’nda aldığı ev kentsel dönüşüme girdi. Ünlü sunucunun evi yeniden yapılınca değerini katlayacak.

RİSK ALMAYI SEVMİYOR

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Burcu Esmersoy’un başına talih kuşu kondu! Kullanmadığı kışlık eşyalarını sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir hayır kurumu için satışa çıkaran ünlü sunucu, sorular üzerine, borsa gibi yatırım enstrümanlarını riskli bulduğunu, parasını gayrimenkule yatırdığını açıkladı.

ANLAŞABİLİRSEK YAŞADIK

Esmersoy, “Zor kazanıyorum ve parayı görmek istiyorum” diye konuştu. Nişantaşı’nda aldığı evin bulunduğu binanın kentsel dönüşüme girdiğini belirten ünlü sunucu, “Kentsel dönüşüme girecek yerden almışım. Yan apartmandakilerle anlaşabilirsek büyük yaşadık” dedi.

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