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New York'u avucunun içi gibi bilen Berk Suyabatmaz'la birçok daire gezen güzel sunucu, 2 odadan oluşan 1 milyon dolarlık daireyi çok beğendi. Türkiye'nin en çok kazanan sunucu ve reklam yüzlerinden biri olan Burcu Esmersoy'un ABD'den dönmeden evin resmi işlemlerini tamamlayacağı da gelen bilgiler arasında...