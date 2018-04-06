Burcu Esmersoy, katıldığı bir davette, evlilik hazırlıkları yaptığı Berk Suyabatmaz’ın eski sevgilisi Ayşe Özyılmazel’le eğlenmesiyle ilgili konuştu.

SAMİMİ POZLAR VERMİŞLERDİ

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Berk Suyabatmaz’la ilişkisi evlilik yolunda ilerleyen ve işadamıyla aynı evde yaşamaya başlayan Burcu Esmersoy önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Bir tanıtım toplantısına katılan sunucu, geçtiğimiz günlerde Suyabatmaz’ın eski sevgilisi Ayşe Özyılmazel’le eğlenmesi sonrası yapılan eleştirilere yanıt verdi.

"BİZ MEDENİ İNSANLARIZ"

Ayşe Özyılmazel’in eski dostu olduğunu belirten Esmersoy, “Biz medeni insanlarız” deyip ekledi: “Ben Ayşe’yi Berk’ten önce tanırım, bende yeri ayrıdır. Sevgilimin eski sevgilisi diye sohbet etmeyecek miyim? Böyle konuları aşmış insanlarız, kıskançlık falan duymadım.”