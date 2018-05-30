Muhabirlerle sohbet eden Burcu Esmersoy, “Çocuk düşünüyor musunuz” sorusuna, “Bakalım, inşallah ama bu durum da düğün gibi sürpriz olsun herkese” yanıtını verdi. (Hürriyet)

Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz 13 Mayıs'ta evlenmişti.