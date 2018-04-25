HT Magazin'de yer alan habere göre, son olarak Demet Akalın, Deniz Seki, Berkay, Burcu Esmersoy ve Hande Soral’dan ‘Önce Çocuk’ sergisine destek geldi.



Esmersoy sergi için el yapımı çantalarını verdi.

Bu Konu İle İlgili Haberler