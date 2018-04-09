Sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy, kısa süre önce açtığı Youtube kanalı üzerinden paylaştığı video sonrasında sosyal medyada günün konusu haline geldi.



Esmersoy, pek çok ünlü ismin ilgi gösterdiği Youtube’a kayıtsız kalmayarak kendisi de bir kanal açtı. Bu kanal üzerinden günlük hayata dair tavsiyeler verecek olan Burcu Esmersoy, yanında küçük bir çanta taşımak isteyen hemcinslerine tavsiyelerde bulunurken özellikle cüzdanla ilgili açıklaması sosyal medyayı karıştırdı.



Minik bir çanta hazırlamak üzerine tüyolar verdiği videoda sarf ettiği, “Erkek arkadaşınızla birliktesiniz, cüzdana ihtiyacınız olmayabilir… Ama ne olur ne olmaz diye… Ki ben ne olur ne olmazcıyım! Mutlaka yanıma para almaya çalışıyorum ya da bir kart…” sözleri üzerine yoğun bir şekilde eleştirildi.

Esmersoy bir süredir işadamı Berk Suyabatmaz ile aşk yaşıyor.