Burcu Esmersoy, "Hayal ettiğim ve beğendiğim kadın modelindeyim. Olmam gerektiği gibiyim. Kendimle barışık, özgüveni tam bir insanım" dedi.

İşadamı Berk Suyabatmaz ile birlikte olan Burcu Esmersoy, aşkı ise, "Aşk, hayatın merkezi. Başka bir şeyi kendinden öne koyma, kıymet verme hali bence aşk..." şeklinde tanımladı.