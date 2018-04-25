Posta'nın haberine göre, Los Angeles'da olan Burcu Esmersoy-Berk Suyabatmaz çifti, önümüzdeki hafta New York'a geçecek. Çiftin 14 Mayıs'ta, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğun'da evlenecekleri öğrenildi.

Burcu Esmersoy, “Berk ile 4 yıl önce New York’ta tanıştık. Bu yüzden kentin bizim için önemi büyük” dedi.

Burcu Esmersoy 2005-2008 arasında İtalyan Massimo Cusimano ile evli kalmıştı. Berk Suyabatmaz ise ilk kez nikah masasına oturacak.