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"2006'da evlendiği İtalyan Massimo Cusimano'nun ihanetine uğradığı için evlilik konusunda ağzı yanan ve bu yüzden yoğurdu fazlasıyla üfleyen ünlü sunucunun, ikinci kez gelin olacağını tüm Türkiye bu köşeden öğrenmişti.