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Burcu Esmersoy Instagram'dan şu yazıyı paylaştı:



Tanıştığımız yerde evlenmek nasipmiş... Bizim mutluluğumuzu paylaşan ve kendi mutluluğu gibi yaşayan herkese çok teşekkürler... Darısı başınıza... Sevgiler herkese mutkuluklar ve tekrar teşekkürler... Bu arada bize bu konuda yardımcı olan Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu’na çok teşekkür ederiz.