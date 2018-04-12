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Esmersoy, “Ayşe benim canım. Çok severim. Zamanında bir şeyler paylaşmışlar, yaşamışlar ve ilişkinin ömrü bitmiş. Ortada kavga, gürültü, nefret yok. Ayşe’yi görünce selam vermemem anormal olurdu. Düğünüme de çağırırım. Eminim gelir. Zaten Berk ile de görüşüyorlar” demişti.