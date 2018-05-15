Düğün hazırlıkları için uzun zamandır Amerika'da olan Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz, New York Türk Başkonsolosluğu’nda nikah masasına oturdu.

Nikah törenine Türkiye’den Berk Suyabatmaz’ın ailesi, Burcu Esmersoy’un ise kız kardeşi Müge ve yakın arkadaşları katıldı. Törenden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.



Sade bir törenle dünyaevine giren mutlu çift balayına Monte Carlo’ya gidecek.

Burcu Esmersoy Instagram'dan şu yazıyı paylaştı:

Tanıştığımız yerde evlenmek nasipmiş... Bizim mutluluğumuzu paylaşan ve kendi mutluluğu gibi yaşayan herkese çok teşekkürler... Darısı başınıza... Sevgiler herkese mutkuluklar ve tekrar teşekkürler... Bu arada bize bu konuda yardımcı olan Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu’na çok teşekkür ederiz.

Ünlü sunucu Esmersoy, 14 Mayıs'ta evleneceğini söylemişti.

Esmersoy, ''Berk hayatımın aşkı. Yıllar boyu Berk’le birbirimiz için evrilmişiz. Birbirimizi beklemişiz. Müthiş bir aşk yaşıyoruz, tahtalara vur. Kelimelerle anlatabileceğim bir şey değil. Birbirinin gözünün içine bakarken aşktan alev alev yanan iki insanız.'' ifadelerini kullanmıştı.

BERK SUYABATMAZ KİMDİR?

1978 yılının Mart ayında dünyaya gelen işadamı Berk Suyabatmaz Antalya'da doğdu. İş hayatı dışında sosyal hayatı ile sıkça gündeme gelen Berk Suyabatmaz son olarak 2017 yılında güzel sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy ile birlikteliğiyle sıkça gündeme gelmektedir.

Ayrıca sıkça sosyal medya hesapları üzerinden seyahat ettiği ve gezdiği yerleri takipçileriyle paylaşan Berk Suyabatmaz'ın çok sayıda takipçiside bulunmakta.

Geçmiş dönemlerde ismi Ayşe Özyılmazel, Neslişah Alkoçlar, Merve Hasman, Tuğçe Postoğlu, Deniz Marşan ve Berrak Tüzünataç gibi isimlerle anılmıştır. Denizcilik sektörü üzerine iş hayatını sürdüren Suyabatmaz ayrıca kayak sporları ile de ilgilenmektedir.