Burcu Esmersoy'un şantaj davasında karar çıktı

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Geçtiğimiz aylarda bazı tehdit ve şantaj içerikli mesajlar aldığını belirterek savcılığa başvuran Burcu Esmersoy; şikayet dilekçesinde, fotomodel ve sunucu olarak çalıştığını, sosyal medyada 2.5 milyonu aşkın takipçisi olduğunu belirtti. Kendisine, "Elimde cinsel içerikli görüntülerin var. Akıllı ol" diyerek şantajda bulunulduğunu söyleyen ünlü sunucu, ağır hakaret ve şantaja maruz kaldığını ileri sürdü. Esmersoy, yorumların çıktısını da dosyaya delil olarak sundu.