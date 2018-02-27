Cadde'nin haberine göre, günün erken saatlerinde yakın arkadaşı Tolga Sezgin ile bir araya gelen Burcu Esmersoy, her zamanki içten ve samimi tavırları ile muhabirlerle sohbet etti.

Güzel sunucu, "Tolga ile uzun zamandır bir araya gelemiyorduk. Kahvaltı için bugüne sözleşmiştik" ifadelerini kullandı. Muhabirleri de kahvaltıya davet eden Esmersoy, "Siz yabancı değilsiniz arkadaşlar. Buyrun beraber kahvaltı yapalım" dedi.

Ayrıca güzel sunucunun, siyahlar içindeki şıklığı dikkatlerden kaçmadı.