"BANA DA SÜRPRİZ OLDU"

Burcu Güneş, "Dünya, ülkelerin etnik müziklerini dinlemek istiyor” tezini doğruladı!



HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, bir markanın online müzik platformu ünlü popçunun ‘Anadolu’nun Güneşi’ isimli türkü albümünü 40’tan fazla ülkede manşet yaptı. Güneş, Seslendirdiğim türkülerin bu kadar ülkeye açılacağını bilmiyordum. Sürpriz oldu” deyip ekledi:

"GURUR DUYUYORUM"

“İçimden bir ses uzun zamandır türkü albümü hazırlamam gerektiğini söylüyordu. Özümüzü hatırlamaya gereksinim duyduğumuz bugünlerde evrensel olan türkülerimizin Türkiye’nin yanı sıra başka ülkelerde de bu kadar yaygın dinlenmesinden dolayı gurur duyuyorum. Benim için dönüm noktası olacak.”

ABD’den İngiltere’ye ve Lübnan’a kadar birçok ülke bugünlerde Burcu Güneş’in sesinden ‘Üryan Geldim’, ‘Adaletin Bu mu Dünya’, ‘Han Sarhoş Hancı Sarhoş’un da aralarında bulunduğu 12 türküyü dinliyor.