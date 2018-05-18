"ADAMLARIN DA ÇALMIYOR"

HT Magazin'de yer alan habere göre, türkü albümüyle adından söz ettiren Burcu Güneş, Aydın’ın Sultanhisar İlçesi’ndeki 49. Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivali kapsamında önceki gün sahneye çıktı.

Keyifli başlayan konsere, seyirciler arasındaki bir vatandaşın, “Playback yapıyorsun, yeter. Bize canlı söyle, arkadaki adamların da canlı çalmıyor zaten” çıkışı damga vurdu.



"ASLINDA BU BİR İLTİFAT"

Tepki üzerine Güneş, şarkısını yarıda kesti. Ünlü popçu, “TV’de bile canlı söylemeye gayret ediyorum. Bari konserimdeyken bunu söylemeyin” diyerek genç adama sitem etti.

Güneş’in, “Ama haklısınız, aslında bu bir iltifat. Sahnede playback kadar kusursuz çalıp söylüyoruz” sözleri büyük alkış aldı.