Burcu Güneş, 20. sanat yılını Neşet Ertaş, Ali Ercan, Aşık Mahzuni Şerif ve Nesimi gibi ozanların eserlerinin yer aldığı ‘The Sun of Anatolia’ adlı türkü albümüyle kutluyor.

HT Magazin'in haberine göre, Anadolu’nun Güneşi anlamına gelen albüm, dijital platformda tüm dünya ile aynı anda satışa sunuldu. “Türkülerimiz özümüzdür” diyen ünlü popçu, “20 yıllık kariyerimin en özel albümünü yaptım. Kendi öz müziğimizle dünyaya güneş gibi doğacağım” diyor.