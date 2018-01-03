Cadde’de yer alan habere göre, Adana'da sahneye çıkan Burcu Güneş, zengin repertuvarıyla yaklaşık 2 bin kişiye unutulmaz bir yılbaşı akşamı yaşattı.

Güzel şarkıcı, gecede gümüş ve kırmızı renkte özel tasarım 2 elbise giydi. Gümüş renkteki elbisesini siyah kadife eldivenlerle tamamlayan Burcu Güneş, saati ve takılarıyla da göz kamaştırdı.



Tarzıyla Rita Hayworth’a benzetilen Güneş’in 2 haftada hazırlanan elbiseleri, Arap ülkelerinden sanatçıyı dinlemeye gelen şeyh eşleri tarafından tasarımcıya ulaşılarak satın alınmak istendi.

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