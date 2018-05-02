HT Magazin'de yer alan habere göre, Hasan Kuyucu yönetmenliğinde çekilen ve her hafta biri yayınlanacak olan kliplerde ünlü şarkıcı 12 ayrı kostümle kamera karşısına geçti.



Güneş’in Karadeniz müziğinin sevilen ismi Selçuk Balcı’yla ‘Deniz Üstünde Fener’ adlı türküye yaptığı düetin klibi ise dün dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

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