HT Magazin'de yer alan habere göre, geceye Burcu Kara, Akasya Asıltürkmen ve Selin Atay gibi isimler katıldı.



Jennifer Lawrence’ın filmdeki performansını çok beğendiğini dile getiren Burcu Kara “Her türlü ödülü hak ediyor. Keşke bizim de aylarca çalışıp vücudumuzu hazırlayabileceğimiz işler olsa. Setleri çok özledim” dedi.



Burcu Kara yakında açacağı Youtube kanalı için “Kıvanç Tatlıtuğ’u konuk etmek isterdim. Bir anda abone sayım 1 milyon olabilir. Yarın karısıyla görüşeceğim, çıtlatırım” dedi.





Bu Konu İle İlgili Haberler