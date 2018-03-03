HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, eşzamanlı olarak doğum gününü de kutlayan ünlü oyuncuyu bu özel gününde Sedef Avcı, Hande Subaşı, Beste Bereket ve Akasya Asıltürkmen gibi dostları yalnız bırakmadı.



Kanalıyla ilgili konuşan Kara, “Ben YouTuber değilim, o çok farklı bir iş. Bu zamana kadar yaşadıklarımı, merak edilenleri, sağlık, güzellik, bakım ve seyahatle ilgili bildiklerimi izleyicilerimle paylaşacağım. Onlara evimi ve ailemi açacağım” dedi.



Burcu Kara, iki ayrı pasta kesti.

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