Burcu Kara’ya yapılan ‘Nohut kafalı’ hakaretine 10 taksit ceza!

HT Magazin’de yer alan habere göre, Burcu Kara’nın sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafının altına yapılan hakaret içerikli yorum nedeniyle açtığı dava sonuçlandı.

Mahkeme, “Nohut kafalı. Muşamba suratlı. Vicdansız. Çirkin” yorumlarında bulunan 23 yaşındaki Ela K.’yı “alenen hakaret” suçundan günlüğü 20 liradan 87 gün adli para cezasına çarptırdı.



Sanığın 1.740 TL’lik cezayı 10 taksitte ödemesine karar verildi.

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