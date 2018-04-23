Cadde'nin haberine göre, bir alışveriş merkezinde görüntülenen Burcu Kıratlı, yakın dostlarıyla buluşup sohbet edip vakit geçirdi.

Kendine yöneltilen sorulara her zaman olduğu gibi samimi ve cana yakın bir şekilde cevap veren oyuncu, “İzin günümde ailem ve arkadaşlarımı görebilmek için İstanbul’a geldim. Dizinin önümüzdeki sezon devam edip etmeyeceği birkaç haftaya belli olacak. Nevşehir’de çok güzel anılar edindim. Paylaşımlardan da görüyorsunuzdur setteki ortamımız harika. Hayırlısı neyse o olsun” dedi.

Burcu Kıratlı, dizi ara verdikten sonra İtalya ve Amerika olmak üzere iki ülkede de tatil yapacağını sözlerine ekledi.