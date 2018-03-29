Cadde'nin haberine göre, Deniz Berdan’ın defilesinde podyuma çıkan Burcu Özberk, ilk deneyimi olduğunu söyledi.

Podyumda yürümenin güzel olduğunu belirten güzel oyuncu, “Bir sonraki işlerde teklif gelirse çıkar seve seve yürürüm. Zaten hiç zorlanmadım. Kıyafetlerimiz de rahattı gördüğünüz gibi” dedi.

Özberk, defile sonrası alışveriş merkezindeki mağazaları gezdi.