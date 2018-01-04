İlişkilerini 4 aydır gözlerden uzakta yaşayan genç oyuncular Burcu Özsberk ve Alperen Duymaz, önceki gün bu kuralı bozdu. İ



İkiliden Özberk, Duymaz ile çekilen bu karesine, "Gülümse, kahkaha at, mutlu ol. 2018 ne güzel geldin! Aşk” notu düşüp kalp emojisi ekledi.



İşte Burcu Özberk’in o paylaşımı:

Alperen Duymaz

Burcu Özberk