Burcu Sinem Ünsal kimdir? sorusu gündeme Esra Erol'un açıkladığı gerçekle geldi. Esra Erol, Emrah Albayrak’ın ihanetini “Bunun bizim ailemizde yaşanıyor olması, hepimiz için şok etkisi oluşturdu. Sana ne diyebilirim ki Emrah, yazıklar olsun” diyerek açıkladı. Esra Erol’da programının orkestra şefi görevini yürüten Emrah Albayrak ile programının stüdyo şefi ve aynı zamanda Seda Sayan’ın yeğeni Eda Gök 7 yıllık evliliklerini bu gerçeğin ortaya çıkmasının ardından sonlandırdı. İşte Burcu Sinem Ünsal'ın hayatından kesitler...

BURCU SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

1993 İzmir doğumludur. Foça’da dünyaya gelen Burcu Sinem Ünsal, lisans mezunudur. Köken olarak Azerbaycan asıllı olan Burcu Sinem, annesi çerkezdir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü okuyan Burcu Sinem Ünsal'ın, ilk okul yılları ise İzmir’de geçmiştir. Solistliğin yanı sıra oyunculukla ilgili kendisi geliştimek isteyen Burcu Sinem Ünsal, bu alanda eğtim almış ve Çoban Yıldızı dizisinde rol almıştır. 2009 yılında tanıştığı bir doktorla 2010 yılında hayatını birleştiren Burcu Sinem Ünsal, biri kızı diğeri erkek ikiz bebekelri olmuştur.