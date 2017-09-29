Burcu Türünz kimdir? Show TV'de yayınlanan Kalp Atışı dizisinde Eylül'ün en yakın arkadaşı olan 'Esma Sancak' karakterine hayat veren güzel oyuncu Burcu Türünz'ün hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Burcu Türünz kimdir? Burcu Türünz kaç yaşında? İşte Burcu Türünz'ün hayat hikayesi...
BURCU TÜRÜNZ KİMDİR?
Burcu Türünz, 24 Şubat 1988 tarihinde Mimar bir anne ve İnşaat Mühendisi bir babanın ikinci çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra Viyana’ya yerleşti ve burada beş sene yaşadı.
Viyana Üniversitesi Siyaset Bilimi Yüksek lisansının üzerine İstanbul’a döndü ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İnteraktif Pazarlama yüksek lisansından yüksek onur öğrencisi olarak mezun oldu.
Pazarlama Türkiye yazarlarından biri olan Burcu Türünz, aynı zamanda şarkı da yazmaktadır.
Çocukluğundan beri oyunculuk hayali kuran Türünz, güzel sanatlara olan ilgisinden dolayı Craft Atölye'ye katıldı. Daha sonra kısa bir sürede bir çok reklam filminde oynadı.
İngilizce ve Almanca bilen Burcu Türünz, son olarak Show TV'de yayınlanan Kalp Atışı dizisinde Esma Sancak karakterine hayat vermektedir.
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