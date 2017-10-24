Burdur'un Tefenni İlçesi'nde oturan emekli 70 yaşındaki İsmail Şengün, 4 yıl önce başladığı ancak salon yetersizliğinden ara vermek zorunda kaldığı kick boksta mavi kuşağa kadar yükseldi. İlçede kısa süre önce açılan spor salonunda yeniden başlayan kick boks kurslarına devam eden Şengün, "Sporun yaşı yok" dedi.
DHA'nın haberine göre, Tefenni Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışırken 1996 yılında emekli olan evli ve 3 çocuk babası İsmail Şengün, ilçede 2013 yılında başlayan kick boks kursuna başladı. 2 yıl kursa devam eden Şengün, kuşak sınavlarına girip mavi kuşağa kadar yükseldi. Şengün, Tefenni'de salon yetersiz olunca kick boks antrenmanlarına 2 yıl ara vermek zorunda kaldı. İsmail Şengün, geçen günlerde yapımı tamamlanan Tefenni Spor Salonu'nda kick boks kursu açılınca bu spora yeniden başladı.
"ŞU ANDA MAVİ KUŞAKTAYIM"
İsmail Şengün, gençliğinde kick boksa merakı olduğunu ancak yapamadığını belirterek, "4 yıl önce kick boksa başladım. Kuşak sınavlarına girdim. Şu anda mavi kuşaktayım. Gençlere tavsiyem gelsinler spor yapsınlar. Ben bu yaşta yapıyorsam onlar da gelsin. Sporun yaşı yok" dedi.
Haftada üç gün antrenmanlara geldiğini aktaran Şengün, spor yapınca kendini çok rahat hissettiğini ve ömrü elverdiği sürece spor yapmaya devam edeceğini kaydetti.
"GENÇLERLE ANTRENMANA ÇIKIYOR"
Burdur Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks Antrenörü Deniz Sogu da "İsmail amca kuşak imtihanlarına girerek mavi kuşağa yükseldi. Turuncu kuşağa yükselecekti, o dönemde kursa ara vermek zorunda kalındı. Kursumuz yeniden başlayınca aramıza katıldı. İsmail amca gençlerle antrenmana çıkıyor. Onlarla birlikte antrenman yapıyor. Performansı çok yüksek. Kendisini tebrik ediyorum. 'Sporun yaşı yok' sözünün bir örneği kendisi" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.