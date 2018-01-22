Burdur'da 45 yaşındaki Songül Sütci, "Zeytin Dalı Harekatı"na katılmak istediğini belirterek bir dilekçeyle Burdur Askerlik Şubesine başvurdu.

Özel güvenlik görevlisi olan Songül Sütci, Burdur Askerlik Şubesine gelerek dilekçe verdi. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Sütci, "Şu an çalışmıyorum. Burdur'da bir kadın olarak ben de askerimizin, polisimizin yanındayım. Askerlik vasıflarını taşıyorum, çağrılmayı bekliyorum. Bir 'Alo' demeleri yeterli." dedi.

AA'nın haberine göre; Songül Sütci, özellikle "Zeytin Dalı Harekatı"na katılmak için başvurduğunu belirterek "Askerin polisin başı ağrısa benim canım yanar. Eğer kabul görürse böyle bir harekata katılmak benim için onur olacaktır." diye konuştu.

Sütci, aslında dün farklı meslek gruplarından dört kadın arkadaşıyla başvuru yapmayı planladıklarını ancak müsait olamadıklarını, gelecek günlerde onların da başvuruda bulunacaklarını söyledi.



"ASKERE KAYDOLMAK İÇİN GELDİM, KORUCU DA OLURUM"

Sütci, gazetecilere de gösterdiği dilekçesinde, "Ben Songül Sütci, 1973 doğumluyum. Burdurluyum. Askerimin, polisimin 24 saat yanındayım. Askere kaydolmak için geldim, korucu da olurum. Saygılarımla bilgilerinize sunarım." ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ'TA DA GÖNÜLLÜ ASKERLİK İÇİN BAŞVURU YAPTILAR

Kahramanmaraş'ta Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri ile Kıbrıs gazileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ( TSK) Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla gönüllü askerlik için başvurdu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi önünde toplanan TÜGVA üyeleri ile Kıbrıs gazileri, tekbir getirerek, komando marşını okudu. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan grup, daha sonra askerlik şubesi önüne kadar yürüdü.

TÜGVA Şube Başkanı Ahmet Asım Demirdöğen, Sütçü İmam'ın torunları olarak devlet ve millet adına göreve hazır olduklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin sadece kendi topraklarında değil, tüm mazlum coğrafyalara huzur getirmek için çalıştığını dile getiren Demirdöğen, "Sütçü İmam'ın torunları olarak, vatan müdafaasında bize de vazife düştüğünde ordumuza katılmak üzere gönüllü asker olarak dilekçelerimizi vermek için askerlik şubemizin önünde toplanmış bulunuyoruz. Türkiye'deki gençler olarak Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için gönüllü askerler olarak geldik." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından, TÜGVA üyeleri ile Kıbrıs gazilerinin dilekçeleri toplanarak, askerlik şubesinde görevli bir subaya teslim edildi.

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