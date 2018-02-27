Burger King CEO'sunun adaylara en önemli sorusu

Geçtiğimiz yıl 4.5 milyar dolar ciro yapan Restaurant Brands International'a 30 yaşında CFO (Chief Financial Officer- Mali işler direktörü) olarak gelen ve 32 yaşında şirketin başına geçen Schwartz, New York Times'a verdiği röportajda, iş görüşmelerinde sorduğu en önemli soruyu da söyledi.

ZEKİ MİSİN ÇALIŞKAN MI

Schwartz, "Sorduğum soru şu; zeki misin yoksa çalışkan mı? Çalışkan insanlar istersiniz. Ama kaç kişinin bana 'çok çalışmaya ihtiyacım yok çünkü ben zekiyim' dediğini duysanız şaşarsınız. Gerçekten... Alçakgönüllülük önemlidir." dedi.

Yeni mezunlara hayat ve kariyerle ilgili öneriniz nedir sorusuna da, "İlk olarak sadece sıkı çalışın. Size verilenle yetinmeyin. Farklı nitelik ve özelliklere sahip çok sayıda insanla etkileşime gireceksiniz. Bu insanlarda en çok beğendiğiniz özellikleri kopyalayın ve kötüleri kopyalamayın." yanıtını verdi.

Schwartz, 'Nasıl işe alırsınız' sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Ben tutkulu, sadık, kesinlikle mütevazi insanlardan hoşlanıyorum, ama asla kibirli değil. Kibirli olmamalı. İş değil de bir proje arayan insanları seviyorum. Biz daha büyük bir bütünün parçaları olmak isteyenleri arıyoruz, bizi basamak olarak görenleri değil.

Aynı zamanda herhangi bir şeyi yapmaya istekli olduğunu söyleyenleri seviyorum. Yapmak istedikleri tek şey kapıdan içeri girmek. Bunu ben kendi kariyerimde de yapmıştım. Ne olacağını hiç umursamamıştım. Sadece ilginç projelerde yer almak ve ilginç insanlarla çalışmak istedim."