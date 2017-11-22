Burhan Akbudak, dünya şampiyonu oldu!

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Bydgoszcz kentinde düzenlenen şampiyonanın 2. günü, grekoromen stil 59, 66, 80 ve 130 kilodaki müsabakalarla tamamlandı.

80 kiloda mindere çıkan milli sporcu Burhan Akbudak, finalde karşılaştığı Gürcü Lasha Gobadze'yi 2-1 yenerek, dünya şampiyonluğuna ulaştı.

59 kiloda mücadele eden Ahmet Uçar, ilk tur, 130 kiloda mindere çıkan Osman Yıldırım da son 16 turunda elendi.

66 kiloda Murat Fırat ise son 16 turunda yenildiği Rus Alen Mirzoian'ın finale yükselmesiyle repesaj maçlarına çıkmaya hak kazandı. Fakat Murat, Kazak Abylaikhan Amzeyev'e mağlup olarak madalya şansını kaybetti.

Dün de 3 madalya kazanan Türkiye, 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, 2 altın ve 2 bronz madalyayla Gürcistan ve Rusya’nın ardından dünya 3'üncüsü oldu.

Şampiyonada yarın kadınlar 55, 58, 63 ve 75 kiloda müsabakalar yapılacak.

Burhan Akbudak

Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası